أعادت السلطات المالية المخطوطات التاريخية التي نقلت من مدينة تمبكتو التاريخية إلى العاصمة باماكو عام 2012 لحمايتها من الجماعات المسلحة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هذه المجموعة من الوثائق العريقة تشكل إرثا لعلماء ومفكرين تركوا بصمة بارزة في التاريخ الفكري لمنطقة الساحل، وتعد رمزا لروح المدينة وإرثا لا يقدر بثمن.

وكانت سيطرة مجموعات مسلحة على شمال مالي سنة 2012، قد أدت إلى تدمير مواقع تاريخية في تمبكتو. وأمام ذلك الوضع، بادر عدد من السكان إلى نقل هذه المخطوطات إلى باماكو، ما أتاح الحفاظ على هذه الكنوز، التي جرى ترميم جزء منها في عين المكان.

ويشكل إرجاع المخطوطات لحظة تاريخية بالنسبة لمدينة تمبكتو وخطوة مهمة في استعادة تراثها الثقافي.