أفاد موقع IGFM السنغالي، بفقدان الاتصال بحافلة سنغالية داخل الأراضي المالي، كانت في طريقها إلى “مغال طوبى السنوي.

الحافلة كانت قادمة من كوت دفوار ، على متنها 70 سنغاليا، ورجح الموقع أن تكون تعرضت لهجوم مسلح غير بعيد عن كاييس قرب الحدود مع السنغال.

وأضاف ذات المصدر، أن سيارة كانت ترافق الحافلة، أبلغتهم بالهجوم. فيما لم تعلق السلطات الرسمية السنغالية، على الموضوع.

وقال مراسل صحراء ميديا في داكار، إن السلطات السنغالية استدعت رئيس تحرير الموقع الذي أورد الخبر، قبل أن تخلي سبيله لاحقا.

في غضون ذلك، كانت السنغال قد رفعت من جاهزيتها الأمنية على حدودها مع مالي، بعد الحديث عن توغل عناصر من كتيبة ماسينا في تلك المنطقة.