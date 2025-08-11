أجريت بالمركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط، عمليتان “ناجحتان” لزرع الكلى، ضمن إطار التعاون الطبي بين موريتانيا والجمهورية الجزائرية.

ومن بين الحالتين، عملية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقا للرئاسة الموريتانية.

وزار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المركز اليوم الاثنين، واطلع “على سير المهمة الثالثة لعمليات زرع الكلى التي أجريت في المركز، والتي شهدت إنجازا طبيا غير مسبوق”، وفقا للمصدر نفسه.

وبذلك يرتفع عدد عمليات زرع الكلى التي أُجريت في موريتانيا إلى خمس، أشرف على تنفيذها فريق مشترك من البلدين.

وأكد الرئيس، “دعم الدولة المتواصل لتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يخدم المواطن الموريتاني.”