أعلن الجيش المالي مصادرة 20 مركبة مطاطية قابلة للنفخ، قال إنها كانت تُستخدم من قبل جماعات مسلحة كأهداف وهمية لخداع الطائرات المسيّرة واستنزاف ذخيرتها عالية التكلفة.



وأوضح في بيان، أن الجماعات المسلحة لجأت إلى هذه الحيلة بهدف دفع المسيّرات لإطلاق صواريخها وقنابلها على مركبات غير حقيقية، في محاولة للتقليل من فاعلية الضربات الجوية.

ولكن الجيش، قال إن التحقيقات حول هذه العملية ما تزال جارية، وأنه لن يكشف عن تفاصيل تاريخ أو مكان المصادرة قبل اكتمال كافة الإجراءات.

ونشر الجيش المالي تسجيلات مصورة تُظهر المركبات المصادرة، وهي عبارة عن نماذج مطاطية تُشبه سيارات “تويوتا لاندكروزر”