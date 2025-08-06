في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان” توتال إنيرجيز “باموجا” 2024، يستعد المنتخب الموريتاني لمواجهة نظيره التنزاني، البلد المضيف، في لقاء حاسم يُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب “بنجامين مكابا” في مدينة دار السلام.

وتعد هذه المباراة مفصلية في تحديد ملامح المجموعة الثانية، حيث يسعى المنتخب الموريتاني إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مدغشقر، بينما يطمح المنتخب التنزاني إلى مواصلة بدايته القوية بعد فوزه على بوركينافاسو، والاقتراب أكثر من ضمان التأهل إلى الدور المقبل.

المدرب الإسباني للمنتخب الموريتاني، أرتيز لوباز غاراي، أكد في تصريحاته أن الفريق يركز على التحضير البدني والذهني بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الجانب الذهني يلعب دورًا كبيرًا في مثل هذه المواجهات، خاصة وأن المنتخب التنزاني يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأوضح غاراي أن الجهاز الفني يعرض تسجيلات تحليلية للاعبين بعد كل مباراة من أجل تعزيز الفهم التكتيكي وتصحيح الأخطاء، مشددًا على أن لاعبيه بلغوا مستوى فنيًا يسمح لهم بمنافسة تنزانيا بثقة ودون رهبة.

كما أشار غاراي إلى أهمية وجود عناصر ذات خبرة داخل التشكيلة، معتبرًا أن البطولة تمثل فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة الدولية، خصوصًا في ظل قلة مشاركات موريتانيا في المنافسات القارية. وأعرب عن ارتياحه لعدم وجود إصابات في صفوف المنتخب، مما يتيح له الاعتماد على جميع اللاعبين في هذه المواجهة المصيرية.