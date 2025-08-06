أعلنت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية عن إطلاق مشاريع جديدة للسكة الحديدية تهدف إلى ربط مناطق استراتيجية في البلاد، ضمن جهود شاملة لتطوير شبكة النقل والبنية التحتية.

وقال مدير البرمجة والتعاون بالوزارة محمد المختار ولد سيد أحمد في مقابلة مع “الوكالة الموريتانية للأنباء”، إن المشاريع تشمل إنشاء خطوط سكك حديدية تربط بين شوم – اكجوجت – نواكشوط، وأخرى بين نواكشوط – بوكي – كيهيدي – خاي، وذلك في إطار شراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الوزارة تستكمل أيضًا إعادة تأهيل 700 كيلومتر من الطرق الوطنية، فضلاً عن تنفيذ مشروع طريق سريع يربط نواكشوط ببوتلميت.

كما كشف المسؤول عن تطوير شبكة الترامواي في مدينتي نواكشوط ونواذيبو بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بهدف تحسين وسائل النقل الحضري.

وفي مجال الاتصالات الجوية قال ولد سيد أحمد إنه تم تركيب أربع محطات VSAT في مناطق نائية مثل المريه وعين بنتيلي، إلى جانب بناء محطة RIMS3 للملاحة الجوية لتحسين دقة إشارات GPS وتعزيز سلامة الطيران.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت تطبيقًا رقميًا جديدًا للبطاقات الرمادية عبر منصتي “خدماتي” و”هويتي”، لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مناقصات لإجراء دراسات فنية تشمل تحديد مواقع المقالع الوطنية، إعادة تأهيل طرق رئيسية مثل نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوكي، وبناء أربع جسور في العاصمة نواكشوط، إلى جانب مشروع برنامج استعجالي لتطوير شبكة الطرق الحضرية في نواكشوط بطول 68 كيلومترًا، وتمهيد الطريق المؤدي إلى مطار نواكشوط الدولي.