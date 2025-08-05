توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، اليوم الثلاثاء، على الحوضين ولعصابه وتكانت ولبراكنة وكوركل وكيدي ماغه وآدرار وانشيري وداخلت نواذيبو, واترارزة وصولا إلى نواكشوط.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا على آدرار وتيرس زمور واينشيري، فيما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على ايرس زمور.

أما في ما يتعلق بمدينة نواكشوط فأفادت الهيئة أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى جنوبية غربية، مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة, وستكون السماء غائمة مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

النعمه……………………….. 27/39°

لعيون………………………………… 28/39°

كيفه……………………………………….. 28/38°

كيهيدي………………………………………… 27/38°

ألاك…………………………………………………… 26/39°

روصو……………………………………………………. 25/37°

أطار………………………………………………………….. 28/47°

نواذيبو…………………………………………………………22/28

تجكجة……………………………………………………………. 27/41°

سيلبابي………………………………………………………….. 26/37°

ازويرات………………………………………………………………. 29/47°

اكجوجت………………………………………………………………. 26/45°

نواكشوط……………………………………………………………….. 25/29°