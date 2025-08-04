قالت وزارة الإسكان الموريتانية، إنها أنجزت 3500 فصل دراسي بطاقة استيعابية تبلغ 220 ألف مقعد، ضمن مشروع المدرسة الجمهورية.

جاء ذلك في تصريح لمدير المباني والتجهيزات العمومية بالوزارة، إبراهيم ولد اسغير، لوكالة الأنباء الموريتانية، (رسمية).

وأضاف أن قطاع الإسكان يعمل حاليًا على بناء 20 مركزًا صحيًا و28 نقطة صحية في عدد من الولايات الداخلية، إلى جانب 3 مستشفيات جهوية في ألاك وتجكجة ولعيون، فضلًا عن توسعة المستشفى الكبير في نواكشوط، التي شارفت على الاكتمال، وفق قوله.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروع “المدرسة الجمهورية”، بهدف توحيد التعليم الابتدائي داخل المدارس النظامية.

ويأتي المشروع في إطار إصلاح التعليم العمومي في البلاد، الذي يعاني منذ عقود من ضعف في المخرجات، تعزوه تقارير متخصصة إلى غياب تحفيز المدرسين وضعف البنية التحتية، وهو ماجعل موريتانيا تصنف مرتبة متدنية في سلم جودة التعليم، وفق تقارير صادرة عن مؤشر التنافسية العالمي.