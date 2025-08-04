قتل 11 شخصاً على الأقل وخُطف العشرات، غالبيتهم من النساء والأطفال، في هجوم شنه مسلحون على قرية بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا ليل السبت الأحد، وفق ما أفاد به سكان محليون لوكالة «رويترز».

وأفاد السكان بأن مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية إلى قرية سبونغاري دامري، وفتحوا النار عشوائياً على السكان، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً قبل أن يختطفوا أعداداً كبيرة.

وذكر أحد شهود العيان أن ما لا يقل عن سبعين شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، تم اقتيادهم من قبل المهاجمين.

وتشهد مناطق شمال غربي نيجيريا، بما في ذلك ولايات كاتسينا وزامفارا وسوكوتو، نشاطاً متزايداً لعصابات قطاع الطرق التي تهاجم التجمعات السكانية وتختطف الأشخاص، وخاصة الأطفال والنساء، لطلب الفدية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات النيجيرية. وتكافح قوات الأمن النيجيرية هذه المجموعات المسلحة في المنطقة.