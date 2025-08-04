أعلنت وزارة الزراعة الموريتانية عن استصلاح 3000 هكتار في الزراعة المروية، وإنشاء 121 سدًا، وصيانة وتعميق أكثر من 281 كلم من المحاور المائية.

وقال مدير إدارة التخطيط والإحصاء بالوزارة، عبد الله ولد باب ولد زياد، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للانباء، (رسمية) إن الأشغال جارية لتأهيل 20 ألف هكتار، منها 9 آلاف ستُستغل فورًا، إلى جانب إنشاء 4 محطات ري، والتحضير لتوسيع وتعميق محاور مائية ستؤهل 50 ألف هكتار لزراعة القمح والخضروات.

وأشار إلى أن الحملة الزراعية 2024-2025 حققت نتائج “مشجعة”، تمثلت في إنتاج 135.417 طنًا من الحبوب التقليدية، و481.854 طنًا من الأرز، و134.025 طنًا من الخضروات، على مساحات مزروعة بلغت 277.424 و97.444 و8935 هكتارًا على التوالي.