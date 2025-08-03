أعلنت الشرطة الموريتانية اليوم الأحد، تفكيك ثلاث شبكات تنشط في مجال بيع وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الشرطة في منشور لها أن الشبكة الأولى ناشطة في مجال استيراد وبيع الخمور والحبوب المهلوسة، وضبطت بحوزتها كمية تبلغ 71 وحدة خمور من مختلف الأصناف، إضافة إلى 168 قرصا من دواء “آلبراز” كانت لدي هده الشبكة.

وأضافت أن الشبكة الثانية، تنشط في مجال بيع وتوزيع مخدر “راتنج القنب” ذي الخطر البالغ، وقد ضبطت بحوزتها كميات معتبرة من المادة المخدرة، من بينها كميات معدة للبيع وجاهزة للاستعمال.

وأشارت إلى أن الشبكة الثالثة ناشطة في بيع وترويج مخدر “حشيش القنب”*، وقد حجزت لديها كمية تبلغ 282غ كانت في طور تجهيزها للبيع.