أنقذت البحرية السنغالية 239 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن قارب خشبي، قبالة سواحل مدينة سانت لويس شمال البلاد، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن القارب، الذي أبحر من السواحل الغامبية، كان في حالة صعبة أثناء انجرافه في المياه الإقليمية السنغالية، ما استدعى تدخل سفينة الدورية “CAYOR” التابعة للبحرية الوطنية.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء داكار، حيث تولّت السلطات المختصة تقديم المساعدة والرعاية الطبية لهم.

ويمثل هذا الإنقاذ أحدث مؤشر على تزايد محاولات الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي، حيث يسلك المهاجرون مسارات محفوفة بالمخاطر نحو جزر الكناري الإسبانية، رغم التحذيرات المتكررة من السلطات.

وقالت البحرية السنغالية إن عمليات المراقبة البحرية مستمرة بهدف منع محاولات العبور غير القانوني وضمان سلامة الأرواح في البحر.