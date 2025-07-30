حددت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا السابع من أغسطس المقبل موعدا للنظر والبت فيه، فيما بات يعرف بملف العشرية الذي أدين فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت كتابة الضبط في إعلان، إن الملف يشمل الطاعنين في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، وهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره محمد سيدي امبارك امصبوع، ومحمد سالم إبراهيم فال، محمد الأمين أحمد بوبات، بالإضافة إلى هيئة الرحمة.

وعن هيئة الدفاع عن الطرف المدني، أشارت كتابة الضبط إلى يعقوب محمد الأمين العتيق.