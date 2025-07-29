صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على إجراءات جديدة لتشديد قانون السير، من بينها فرض غرامات على السائقين الذين يستخدمون بشكل غير قانوني المسارات الخاصة بالحافلات السريعة داخل العاصمة نواكشوط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديل بعض القواعد المرورية، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز احترام الفضاءات المخصصة للنقل العمومي.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الغرامة المفروضة على هذه المخالفة تصل إلى 50 ألف أوقية قديمة، وقد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر في حال تكرارها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن القانون الجديد يشمل أيضاً مخالفات أخرى، منها استخدام الهاتف أثناء القيادة، والسرعة المفرطة، وعدم وجود لوحة الترقيم، أو عدم مطابقة لون السيارة لما هو مسجل في البطاقة الرمادية.

وأشار إلى أن المسارات المخصصة للحافلات لا يُسمح باستخدامها إلا لسيارات الإسعاف والموكب الرئاسي.