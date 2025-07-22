أعلن الجيش المالي، مقتل ما لا يقل عن 70 مسلحا وصفهم بـ”الإرهابيين” خلال عملية مزدوجة نفذت في شمال ووسط البلاد.

وقال الجيش في بيان إن العملية الأولى، التي تمت بتنسيق مع القوات الجوية لتحالف دول الساحل، مكنت من القضاء على نحو أربعين عنصرا في شمال مالي.

وأضاف أن العملية الثانية التي نفذتها القوات الأمنية، أدت إلى تحييد نحو ثلاثين عنصرا، إلى جانب تدمير قاعدة لوجستية وتدريبية تابعة لهذه العناصر في وسط البلاد.

وتواجه مالي منذ سنة 2012، حركات تمرد انفصالي وهجمات مسلحة وأعمال عنف طائفية، خلفت آلاف القتلى والنازحين.