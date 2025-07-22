أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الثلاثاء، إصدار نسخة جديدة مطورة من ورقة 50 أوقية، احتفالًا بمرور خمسين عاما على إصدار العملة الموريتانية.

وقال البنك في منشور له، إن هذا الإصدار جاء تتويجا لجهود بحثية انطلقت منذ العام 2023.

وأضاف أن الورقة الجديدة ⁠مصنوعة من ورق قطني طبيعي فائق المتانة، و⁠مقاومة للأوساخ والرطوبة، و ⁠مزودة بشريط ميكرو-بصري يعرض مؤثرات ثلاثية الأبعاد مبهرة عند إمالة الورقة.

وأشار إلى أن في هذا الشريط المتحرك، تظهر ⁠دوائر “عين الصحراء” في ولاية آدرار، و⁠صفحات كتاب تتقلب في رمزية للقرآن الكريم، ومسجد شنقيط

وأكد أن الورقة الجديدة تُمثل توازناً بين الماضي والمستقبل، بين التراث والتقدم، وتُجسد روح أوقية متجددة في اقتصاد موريتانيا الصاعد.