التقى وفد من حزب بناء الوطن (قيد التأسيس) يرأسهُ محمد ولد اعبيدي (رئيس الحزب) أمس الجمعة بمنسق الحوار الوطني المرتقب موسى فال مؤكدين بذلك مشاركتهم في الحوار الوطني.

وأوضح الحزب في بيان أن اللقاء شمل” تبادل وجهات النظر حول أهمية الحوار الوطني كفرصة لتعزيز الديمقراطية، وترسيخ الاستقرار، وبناء توافق وطني يخدم مستقبل البلاد”.

وأكد الحزب “استعداده التام للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار، وتقديم مقترحات بنّاءة تعكس تطلعات المواطن الموريتاني وتدعم مسار الإصلاح والبناء الوطني”.

وأكد المنسق على “أهمية انخراط كافة الفاعلين السياسيين في إنجاح الحوار وضمان شموليته ومصداقيته”.