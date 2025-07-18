قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك اليوم الجمعة، إن العلاقات الموريتانية-الصينية، ارتقت مؤخرا لتصبح شراكة استراتيجية.

جاء ذلك خلال حفل أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية في نواكشوط، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا والصين.



وأوضح ولد مرزوك أن هذه العلاقات توجت “بإصدار إعلان مشترك بين البلدين”، مضيفا أنها “ظلت تنمو وتزدهر بروح من الثقة والالتزام والتضامن الصادق حتى أصبحت نموذجا ناجحا للتعاون بين بلدان الجنوب”.

وقال إن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد تطورا نوعيا، شمل مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، من طرق وموانئ ومنشآت طاقوية، وتعاونا مثمرا في قطاعي المعادن والطاقة، لا سيما الحديد والنفط، إلى جانب دعم متنامٍ لقطاعات الزراعة والصيد البحري.

من جانبه قال سفير جمهورية الصين العلاقات مع “موريتانيا قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مشيدا “بدعم موريتانيا الثابت لمبدأ “الصين الواحدة”، ولاستجابتها الفاعلة للمبادرات الصينية في القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن هذه العلاقات “دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة من التطور الشامل”، مشيرا إلى أن “الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، والدعم المستمر للقضايا ذات المصالح الجوهرية، ظلا السمة البارزة لهذه العلاقة”.