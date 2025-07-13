قال مصدر في المعارضة الموريتانية إن المسودة التي أعدتها اللجنة الخماسية المكلفة بصياغة موقف موحد من الحوار الوطني لم تحسم بعد، في انتظار موافقة هيئات داخل بعض الأحزاب السياسية عليها.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن الاجتماع الذي عقدته أطراف المعارضة مؤخرًا قاطعه ممثل النائب بيرام الداه اعبيد، مما دفع قادة المعارضة إلى عدم إصدار بيان رسمي بشأن الاجتماع أو المسودة.

وأشار المصدر إلى أن ممثلين من المعارضة يعتزمون عقد لقاء مع بيرام الداه اعبيد يوم الأحد المقبل، في مسعى لتقريب وجهات النظر ومناقشة مضامين المسودة، بهدف تذليل الخلافات والتوصل إلى موقف موحد قبل تسليم الوثيقة لمنسقية الحوار.

وتسعى المعارضة الموريتانية إلى التوافق على رؤية مشتركة بشأن شروط وضمانات المشاركة في الحوار الوطني المرتقب، في ظل تجاذبات سياسية متواصلة حول آلية تنظيمه ومخرجاته المحتملة.