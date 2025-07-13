قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام قيد الترخيص نور الدين محمدو، إن ممثلي المعارضة حضروا اجتماعًا اليوم الأحد، ضمن إطار المنسقية المكلفة بإعداد مسودة موحدة للحوار الوطني، ووصف الاجتماع بأنه كان ناجحًا.

وأضاف ولد محمدو في تصريح لـ”صحراء ميديا” أن اللجنة سلمت مسودة جيدة وشاملة لجميع النقاط الأساسية، مشيرًا إلى اتفاق المعارضة على المشاركة في الحوار بشرط توفير ضمانات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن تنفيذ مخرجاته وتحمل الرئيس مسؤولية متابعة تطبيقها.

وأضاف أن المعارضة تطالب بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وترخيص الأحزاب السياسية التي أكملت ملفاتها، كدليل على حسن النية.

وأشار رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، إلى وجود مقترحات لوضع هيكلة جديدة تشرف على الحوار بشكل حيادي وتتابع سيره.

وأوضح محمدو أن المسودة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل تسليمها لمنسق الحوار موسى فال.