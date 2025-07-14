وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 57,5 مليون أورو لتعزيز قابلية التوظيف ودعم التحول الاقتصادي في جمهورية السنغال.

وذكر بيان للبنك الدولي، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم برنامج التشغيل والتحول الاقتصادي بالسنغال، من خلال تعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأضاف أن هذا الغلاف المالي سيساهم أيضا في تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالتخطيط الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الابتكار، مشيرا الى أن هذا القرض الميسر سيمكن أيضا من تعزيز القدرة التنافسية للشركات التي تديرها نساء، وكذا المقاولات التي تعتمد على تقنيات ذكية تتلاءم مع التحديات المناخية.

وكان البنك الدولي قد منح السنغال، خلال شهر يونيو الماضي، تمويلا ميسرا بقيمة 100 مليون دولار عبر المؤسسة الدولية للتنمية لتعزيز التحول في مجال التنقل الحضري في دكار.