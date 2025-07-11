توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، سقوط أمطار قوية قد تصل إلى 150 مم على خمس ولايات موريتانية، داعية السكان إلى “أخذ الحيطة والحذر”.

وأوضحت الهيئة أن الفترة ما بين يومي الاثنين والخميس الموافق 14 و17 يوليو سيكون الجو فيها ملائما لتساقطات مطرية، في ولايات: الحوضين ولعصابة وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنة، مضيفةً أن قوتها في بعض هذه المناطق تترواح ما بين 50 إلى 150مم.

وقالت الهيئة إن المناطق الوسطى والشمالية من موريتانيا خصوصا تكانت وآدرار ستشهد هي الأخرى تساقطات مطرية معتبرة تترواح ما بين 20 إلى 30 مم.

وأكد الهيئة على ضرورة “توخي الحذر واليقظة في الأماكن المعرضة الفياضانات”.