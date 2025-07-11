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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

التصنيف العالمي للمنتخبات.. موريتانيا تتراجع والمغرب تتصدر عربيا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
المنتخب الموريتاني خلال مشاركته في بطولة نواكشوط الودية (FFRIM)
تراجعت موريتانيا مركزا واحدا لتحتل المركز (111)، في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

عربيا، عزز المغرب صدارته بكسبه 4.48 نقاط، متقدما على مصر التي تراجعت مرتبتين (34) والجزائر التي بقيت في المركز 36 وتونس التي حافظت على مركزها الـ49.

وصعدت قطر مرتبتين وباتت في المركز 53 أمام العراق الذي ارتقى الى المركز 58 على حساب السعودية التي تراجعت مركزا واحدا وباتت في المركز 59.

عالميا.. حافظت الأرجنتين، بطلة العالم وأول المتأهلين إلى مونديال 2026 عن التصفيات الأميركية الجنوبية، على صدارتها للتصنيف العالمي، وحلت إسبانيا في المركز الثاني، بعد كسبها 12.45 نقطة بفضل تأهلها الى المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية قبل أن تخسر اللقب أمام البرتغال، التي انتزعت المركز السادس من هولندا.

واستفادت البرتغال من تتويجها بلقب المسابقة القارية الحديثة للمرة الثانية في تاريخها حيث ارتفع رصيدها بـ20.45 نقطة بانتصاريها على ألمانيا في نصف النهائي واسبانيا في النهائي، وصعدت الى المركز السادس على حساب هولندا التي اكتفت بتعزيز رصيدها بـ5.74 نقطة فقط.

وخرجت إيطاليا من نادي المنتخبات العشرة الاولى وتراجعت الى المركز الحادي عشر ، فارتقت ألمانيا وكرواتيا الى المركزين التاسع والعشر تواليا.

– تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الارجنتين 1885.36 نقطة

2- اسبانيا 1867.09

3- فرنسا 1862.03

4- انكلترا 1813.32

5- البرازيل 1777.69

6- البرتغال 1770.53 (+1)

7- هولندا 1758.18 (-1)

8- بلجيكا 1736.38

9- ألمانيا 1716.98 (+1)

10- كرواتيا 1707.51 (+1)

Mauritel

موري نت
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