عربيا، عزز المغرب صدارته بكسبه 4.48 نقاط، متقدما على مصر التي تراجعت مرتبتين (34) والجزائر التي بقيت في المركز 36 وتونس التي حافظت على مركزها الـ49.
وصعدت قطر مرتبتين وباتت في المركز 53 أمام العراق الذي ارتقى الى المركز 58 على حساب السعودية التي تراجعت مركزا واحدا وباتت في المركز 59.
واستفادت البرتغال من تتويجها بلقب المسابقة القارية الحديثة للمرة الثانية في تاريخها حيث ارتفع رصيدها بـ20.45 نقطة بانتصاريها على ألمانيا في نصف النهائي واسبانيا في النهائي، وصعدت الى المركز السادس على حساب هولندا التي اكتفت بتعزيز رصيدها بـ5.74 نقطة فقط.
وخرجت إيطاليا من نادي المنتخبات العشرة الاولى وتراجعت الى المركز الحادي عشر ، فارتقت ألمانيا وكرواتيا الى المركزين التاسع والعشر تواليا.
– تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:
1- الارجنتين 1885.36 نقطة
2- اسبانيا 1867.09
3- فرنسا 1862.03
4- انكلترا 1813.32
5- البرازيل 1777.69
6- البرتغال 1770.53 (+1)
7- هولندا 1758.18 (-1)
8- بلجيكا 1736.38
9- ألمانيا 1716.98 (+1)
10- كرواتيا 1707.51 (+1)