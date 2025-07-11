تراجعت موريتانيا مركزا واحدا لتحتل المركز (111)، في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

عربيا، عزز المغرب صدارته بكسبه 4.48 نقاط، متقدما على مصر التي تراجعت مرتبتين (34) والجزائر التي بقيت في المركز 36 وتونس التي حافظت على مركزها الـ49. وصعدت قطر مرتبتين وباتت في المركز 53 أمام العراق الذي ارتقى الى المركز 58 على حساب السعودية التي تراجعت مركزا واحدا وباتت في المركز 59.