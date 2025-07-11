نفذت البحرية الموريتانية بالتعاون مع البحرية السنغالية، النسخة الثالثة من العملية البحرية السنوية المشتركة في المياه الحدودية بين البلدين، خلال الفترة من7 إلى 8 يوليو 2025.

وتهدف هذه العملية – حسب ما أعلن الجيش الموريتاني – إلى تعزيز أمن الحدود البحرية المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية بين البحريتين، من أجل التصدي للتهديدات البحرية المشتركة، بما في ذلك الصيد غير المشروع، والهجرة غير النظامية، وتهريب المخدرات، والنشاطات الإرهابية.

وأضاف في بيان أن هذه العملية شاركت فيها سفينتان بحريتان، هما الزورق الموريتاني للمهام الساحلية (تمبدغه)، وسفينة الدورية السنغالية (والو)، بالإضافة إلى فرق من مشاة البحرية، وضباط ارتباط على متن السفن، ووحدات المراقبة الساحلية والبحرية، بدعم من المراكز العملياتية للبحريتين.

وقد شملت العملية تنفيذ دوريات بحرية مشتركة، وتمارين تكتيكية، ومحاكاة لعمليات تفتيش السفن، مما يعكس مستوى التنسيق بين الجانبين.

وأكد أن هذه العملية تظهر التزام البلدين بتأمين فضائهما البحري المشترك، والحفاظ على الموارد السمكية، وضمان سلامة المنشآت الاستراتيجية، وعلى رأسها حقل الغاز المشترك “السلحفاة الكبرى – آحمييم”.