أعلنت الرئاسة في الكاميرون موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية، في وقت لم يفصح فيه الرئيس الحالي، بول بيا، عن قراره بالترشح من عدمه.

وحدد مرسوم رئاسي صادر اليوم الجمعة، موعد الجولة الأولى من الانتخابات يوم 12 أكتوبر المقبل.

وكان عدد من الأحزاب السياسية في الكاميرون قد أعلن عن مرشحيه لهذه الانتخابات،

فيما أكد الحزب الحاكم، “التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني”، في وقت سابق أن مرشحه الطبيعي هو الرئيس الحالي بول بيا.

أما بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، والذي يحكم البلاد منذ عام 1982، فلم يكشف حتى الآن عن موقفه، وسط انتقادات من بعض أطياف المعارضة، التي تقول إن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الحكم.

وكان بيا قد فاز في آخر انتخابات رئاسية عام 2018، بنسبة تجاوزت 72% من أصوات الناخبين.

وفي عام 2008، أجرى تعديلات دستورية ألغى بموجبها تحديد عدد الولايات الرئاسية، ما أتاح له البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة.