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الجمعة, 11 يوليو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

ولد مدو: لقاء ولد الغزواني بنتنياهو لا أساس له من الصحة

سيدي محمد شمّادبواسطة

قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن ما أوردته قناة “العربية” حول لقاء مزعوم بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا أساس له من الصحة.

وأكد الوزير في تصريح رسمي أن الخبر «عار تمامًا من المصداقية، داعيًا القناة إلى تحري الدقة في استقاء المعلومات وتجنّب تسويق الأخبار الزائفة».

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن من أولى واجبات المهنية الصحفية الاعتماد على المصادر الرسمية، لا سيما في ظل الانفتاح والسهولة التي تتيحها هذه المصادر لوسائل الإعلام الجادة والراغبة في المعلومة الدقيقة.

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موري نت
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