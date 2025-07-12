قالت وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا إنها ضبطت 221 هاتفا محمولا داخل الأقسام خلال الدورة العادية من امتحانات الباكالوريا 2025، مؤكدة أن الامتحانات ستُلغى بالنسبة للطلاب المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت الوزارة في بيان، أن جميع لجان الإشراف وصلت إلى مراكز الامتحان، وأن أعمال لجان التوهيم تنطلق اليوم السبت.

وأشارت إلى تنظيم دورة تكوينية يومي 18 و19 يوليو لصالح 1568 مصححًا، بإشراف المفتشية العامة للتربية، مبرزة أن التكوين سيتناول آليات التصحيح، وإعداد النماذج، وشبكات التصحيح.

ولفتت إلى أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تقليص التفاوت في تقديرات المصححين، وضمان قدر أكبر من الإنصاف والموضوعية من خلال آلية دقيقة لمتابعة التصحيح.