اختتمت مساء أمس الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أمم الدولي للسينما وحقوق الإنسان، المنظمة تحت شعار “الطفولة أولاً”.

وشارك في هذه الدورة 23 فلما سينمائيا، من بينها 7 أفلام في المسابقة الوطنية، إلى جانب 16 فيلما تشارك في المسابقة الدولية المنطمة في إطار المهرجان.

وتضمنت هذه النسخة مسابقات للتقارير التلفزيونية التي تتناول حقوق الأطفال، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالومضات الإشهارية، فضلاً عن تنظيم دورات تكوينية، وتكريم عدد من الفاعلين في المجال السينمائي.

وشهد الحفل الختامي للمهرجان الإعلان عن قائمة الفائزين بجوائز المسابقات المنظمة توازيا مع المهرجان.

وفاز بالجائزة الكبرى للمسابقة الدولية فيلم 21 سبتمبر للمخرج رحمان برهاني من إيران فيما حاز الفيلم المغربي ربيع للمخرج زكريا خراط جائزة لجنة التحكيم.

وحصل كل من فيلم دموع التنورة للمخرجة المالية تابا كيتاو فيلم الفانوس للمخرجة نيلي بخازنين من بينين بتنويه من لجنة التحكيم.

وفي المسابقة الوطنية حصدت المخرجة فرح عبد الرحمن الجائزة الكبرى عن فلمها المكتب المهجور بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم لسنا ظلالاً للمخرج الشيخ يحيى ونوهت لجنة التحكيم بفيلم ما بعد الصدمة للمخرج محمد منصور ولد امخيطرات.

وبخصوص المسابقة الخاصة بالتقارير التلفزيونية فاز الصحفي أحمد بدي بالجائزة الكبرى عن تقريره الفرصة الثانية لقناة ميدي 1 وحصل الصحفي بقناة الأسرة سيدنا إنجيه على جائزة لجنة التحكيم عن تقريره طموح يتحدى الإعاقة وفاز بجائزة الجمهور تقرير أطفال غزة للصحفي حسان المهدي لقناة TRT عربية.

وفي مسابقة الومضات الاشهارية فازت شركة OG Stream بالجائزة الكبرى عن إشهار للاحتيال الإلكتروني وكانت جائزة المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي من نصيب Mo le sportif عن إشهار لليونيسف أما جائزة التصميم فقد فاز بها المصمم اعل الشيخ عن تصميم لاسبوع المغرب في موريتانيا.