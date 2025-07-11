قال الجناح المعارض من حزب تكتل القوى الديمقراطية إن معلومات مؤكدة وصلته تفيد بأن هنالك “تحضير سري لعقد مؤتمر باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية”، معتبرا ذلك “خرقا سافرا للقانون”.

وأضاف الجناح في بيان نشره اليوم ُوقع باسم اللجنة الاعلامية لحزب تكتل القوى الديمقراطية، أن التحضير لهذا المؤتمر يمثل “تجاهلا تاما للمسار القضائي القائم بشأن شرعية قيادة الحزب”.

وأكد الجناح الذي يقوده المختار ولد الشيخ والنانة بنت محمد لغظف، أن “ملف الحزب لا يزال محل نزاع قضائي قائم أمام محكمة الاستئناف”.

وأضاف أن عقد مؤتمر في هذا التوقيت ليس إلا محاولة “للسطو على إرادة المناضلين عبر إجراءات غير قانونية، لا تستند لأي شرعية حزبية أو قانونية”.

واعتبر الجناح أن انعقاد هذا المؤتمر ليس إلا اجتماعا أحاديا، يُدار في الخفاء من طرف جهة طرف في نزاع لا يزال مطروحًا أمام القضاء”.

وأوضح أن “ما سينتج عن هذا الاجتماع السري – إن عُقد – لا يُمثل سوى أصحابه، ولا يُعتد به لا قانونًا ولا حزبيًا”.