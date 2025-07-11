اجتمع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بممثلي الجالية الموريتانية هناك.

وحسب المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية فقد أتاح اللقاء الفرصة لممثلي الجالية “لتقديم مداخلاتهم، واستعراض أبرز الانشغالات والمقترحات المتعلقة بأوضاعهم وتطلعاتهم”.

ولم يكشف بيان الرئاسة عن طبيعة هذه المقترحات التي طرحت في اللقاء، فيما قال إن الرئيس “وجه تعليماته بإشراك مجموعة من أبناء الجالية الذين نظموا وقفة خارج الفندق، ليكونوا جزءا من اللقاء”، مؤكدا “أن جميع الأصوات محترمة ومسموعة”.

ويزور الرئيس الموريتاني الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من رئيسها دونالد ترامب للمشاركة قمة أمريكية أفريقية مصغرة، دعيت لها خمس دول أفريقية، هي: الغابون، وغينيا بيساو، وليبيريا، وموريتانيا، والسنغال.