شدد الوزير الأول في الحكومة الموريتاني المختار ولد أجّاي، مساء أمس الخميس، على ضرورة “استكمال النواقص تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن موسم الأمطار”.

جاء حديث ولد اجّاي خلال اجتماع عقده مع هذه اللجنة الوزارية الكلفة بالتحضير لموسم الأمطار عرضت فيه الأخيرة تقريرا “حول توزيع الأدوار بين القطاعات والجوانب التي ينبغي تعزيزها انطلاقا من التجربة في السنة الماضية”.

وتضمن التقرير التنبيه على “المناطق التي قد تكون معرضة أكثر من غيرها لآثار الأمطار والسيول والغمر”.

وأعطى الوزير تعليماته بضرورة التحضير الجيد واستكمال النواقص “للتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تهاطل الأمطار”.

وأكد على اللجنة ضرورة “البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات التي قد تحدث في أي وقت، مع استعداد دائم لما تتطلبه الوضعية”.