وقعت المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية والهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC)، أمس الخميس في الجزائر اتفاقية شراكة، تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الجانبين.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان أن هذا التعاون يركز على مجالات “التكوين، وتبادل الخبرات، ودعم جهود المختبر الوطني لنيل الاعتماد الدولي وفقا للمعيار ISO/IEC 17025، المعترف به دوليا في مجال كفاءة مختبرات مراقبة الجودة”.

وأضافت أنه من المرتقب أن تسهم هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة للتكوين والتأطير، وتنظيم ورشات عمل فنية، وتبادل زيارات الخبراء، بالتزامن مع استكمال بناء وتجهيز المقر الجديد للمختبر بما يطابق متطلبات الاعتماد الفني.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وضع قبل أيام الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمختبر الوطني.

وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني البروفيسور المختار حمدو احمود، مدير المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، وعن الجانب الجزائري وفاء بولسنان، المديرة العامة لهيئة ALGERAC.