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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

شركات أمريكية تبحث فرص الاستثمار في موريتانيا خلال مائدة مستديرة بواشنطن

سيدي محمد شمّادبواسطة

شارك رؤساء ومديرو شركات أمريكية كبرى في مائدة مستديرة اقتصادية مع شركات موريتانية، نُظّمت في العاصمة الأميركية واشنطن تحت عنوان “الاجتماع التنفيذي للأعمال بين موريتانيا والولايات المتحدة”.

وترأس اللقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بحضور وفده المرافق، فيما نظّمت الجلسة غرفة التجارة الأمريكية، وجاءت ضمن سلسلة لقاءات عقدها غزواني مع فاعلين اقتصاديين أمريكيين، حسب ما أوردت صفحة الرئاسة الموريتانية.

وأوضحت الصفحة أن النقاشات في الاجتماع ركز على فرص الاستثمار في موريتانيا، والإصلاحات “الاقتصادية الجارية لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى آفاق التعاون في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والتكنولوجيا”.

وفي سياق متصل التقى الرئيس الموريتاني برئيسة مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي كيندرا غايثر، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون غرب أفريقيا، ومسؤولين من شركة كوزموس إنرجي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقل الخبرات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يجريها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للولايات المتحدة الأميركية، كان قد التقى خلالها مع الرئيس دونالد ترمب في قمة أفريقية أمريكية مصغرة.

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موري نت
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