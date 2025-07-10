سجلت مقاييس المطر خلال الـ 24 ساعة الماضية تساقطات مطرية في خمس ولايات موريتانية، حسبما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الخميس.

وجاءت الكميات على النحو التالي:

*الحوض الشرقي:

-ولاته:

زوق (1) 35 ملم

شكراطيل 30 ملم

لكليبات 13 ملم

أنواودار 07 ملم

الستريه 03 ملم.

-أمرج:

أشبار 10 ملم

أمرج 06 ملم

دكني (2) 06 ملم

الملس 06 ملم

بومسعود 05 ملم

النجامه(1) 04 ملم.

-باسكنو:

سره دوبه 27 ملم

فصاله 21 ملم

المنصور 18 ملم

لكنيبه 10 ملم

باسكنو 07 ملم

حاسي لبيظ 04 ملم.

-عدل بكرو:

بقله 65 ملم.

-أظهر:

أنبيكت لحواش 01 ملم

*الحوض الغربي:

-تامشكط:

كلب الحوليه 15 ملم.

-كوبني:

كوبني 12 ملم.

-أطويل

بغداد 21 ملم

النايليات 06 ملم

البيظ 01 ملم.

-الطينطان:

عين فربه 03 ملم

الطينطان 2,5 ملم.

*لعصابه:

-كنكوصه:

أدفيعه أهل أبراهيم العبد 60 ملم

أهل أعيمر 46 ملم

أدي إفلان 40 ملم

لبحير أهل بصو 40 ملم

أم الخشبه 40 ملم

بامبير 40 ملم

أدفيعه أهل ثلول 39 ملم

أهل بكه 37 ملم

أهل سيد أحمد 37 ملم

أهل عيل 35 ملم

آكمامين الشرقيه 35 ملم

أهل باريك 31 ملم

كنكوصه 30 ملم

حيكامه 30 ملم

أولاد حمه 25 ملم

بوظلل 25 ملم

الفرع 25 ملم

ورينكل أهل معلوم 24 ملم

تناها 24 ملم

أهميكيه 20 ملم

ساني 15 ملم

خيرنه 15 ملم

طفره آكريديد 10 ملم

أشكشك أظلمه 10 ملم

بلاجميل 05 ملم

مودي ملل 02 ملم

هامد 01 ملم.

-كيفه :

كورودجل 35 ملم

أم العكريش أهل بيلول 12 ملم

أجار 10 ملم.

-كرو:

بلهراتك 15 ملم

كرو 01 ملم.

*كوركول:

-كيهيدي:

التجمع العطف 42 ملم

توفندى سيفى 40 ملم

كارلي 40 ملم

توكومادي 36 ملم

كندل 34 ملم

دندي 15 ملم

لمليزمات 13 ملم

تيتان 13 ملم

دجيول 05 ملم.

-مقامه:

تنزاه أهل إميجن 45 ملم

دولل 36 ملم

بيلكه 35 ملم

الفرع 30 ملم

دجنكارا 30 ملم

نيرول 30 ملم

نوما 20 ملم

سانيى 20 ملم

والي 15 ملم

تولل 12 ملم

لبودو 10 ملم

مقامه 09 ملم

ضو 09 ملم

دار البيظه 07 ملم

كمبو 06 ملم.

-لكصيبه:

أجريكايه 11 ملم

أرويبينه 10 ملم

ول رامي 05 ملم

لكصيبه 01 ملم.

-أمبود:

بتك أهل اليماني 51 ملم

دجادجبني كانديكا 50 ملم

أناموس 48 ملم

آلمان 45 ملم

أهل عمار ول أعلي 40 ملم

أنحل 40 ملم

راص أوشكش 30 ملم

أنعيمه 30 ملم

أدي الغربان 25 ملم

أهل منكوس 20 ملم

بتك أهل عالي 20 ملم

الجديده 20 ملم

بديزكن 15 ملم

أمبود 10 ملم

أهل جعفر 10 ملم

أولاد الحاج لوريمه 10 ملم

دجيبابه 10 ملم

خظارت لحسي 10 ملم

العكريش 08 ملم

أمبود القديم 08 ملم

تاقوتلا 07 ملم

أمزيريكه 07 ملم

الفدره 06 ملم

الدالقه 06 ملم

كوب أهل جعفر 05 ملم

النعيمه 03 ملم.

*كيدي ماغه:

-سيليبابي:

حاسي سيدي 30 ملم

دانكرمو 25 ملم

حاسي شكار 25 ملم

أزريكات 23 ملم

تاشوط 22 ملم

أجار أهل سالم 20 ملم

أهل سيدي ول أمبارك 20 ملم

أهل يربه 16 ملم

كلينكمو 15 ملم

أهل صمب 10 ملم

نايليه سونيكى 10 ملم

واعرت أهل لكحل 10 ملم

دجالا 05 ملم

آرتمو 05 ملم.

-غابو:

أشكاطه 30 ملم

سابو سيرى 22 ملم

أزنيكي العربي 20 ملم

الإسلام 20 ملم

كوري 17 ملم

دجيكوني 15 ملم

المسلم (2) 12 ملم

آماكه بولحيه 10 ملم

واد النعاج 10 ملم

واعرت إبيلن 10 ملم

كنكو 10 ملم

ول رامي بيديزكن 10 ملم

غابو 09 ملم

كاليكورو 09 ملم

الشيه (2) 08 ملم

أزنيكي إفلان 07 ملم

كدجيول (1) 06 ملم

بغداد أهل أعليات 04 ملم

الصوفي 04 ملم

سلوقو 02 ملم

مدن لغلال 02 ملم

بولحيه 02 ملم

بوتنده 02 ملم.

-ومبو:

بوكربه 35 ملم

صانيى دجيري 25 ملم

أجار صونيكى 20 ملم

ول الرامي تادريصه 17 ملم

آكوينيت 17 ملم

دجيكي أعمر نوح 15 ملم

أهل عالي جديده 15 ملم

دجكي العزبه 15 ملم

أجار أهل عالي 13 ملم

تاقوتلا 11 ملم

ومبو 06 ملم

عــــر 05 ملم

حاسي لبيظ 03 ملم.

-ول ينج:

لحرج المركز 52 ملم

لمقيشن 35 ملم

العدله 35 ملم

درك الطلح 35 ملم

دجيو 35 ملم

الدبلكي 30 ملم

عــره أهل خي 25 ملم

لعوينات 25 ملم

لكليبيه 20 ملم

حاسي البكره الواد 20 ملم

لحسي لحمر 15 ملم

أكني البرد 15 ملم

لمتعيلك أدباي 14 ملم

كالينورو 10 ملم

لحرج دجام دجام 10 ملم

ول جدو أهل كالو 09 ملم

طبال (3) 08 ملم

أبير إفرى 08 ملم

آكوانيت 08 ملم

سابورى 07 ملم

بنعمان 05 ملم

لمتعيلك المدن 05 ملم

ويد أجريد 02 ملم.