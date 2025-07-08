قالت الحكومة الموريتانية، إن تسريع وتيرة التحول في النظم الغذائية بات أمرًا ملحًا في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي والصدمات المناخية والاقتصادية.

جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكينور، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة تشاورية نظمتها الوزارة في نواكشوط حول تسريع تحول النظم الغذائية في البلاد.

وأضاف الوزير أن تدهور قدرة النظم الغذائية الإفريقية على الصمود نتيجة الجفاف والفيضانات والأزمات الاقتصادية، يستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا، مشيرًا إلى أن موريتانيا تدعم الحوارات الدولية بهذا الشأن، استعدادًا للقمة العالمية المقبلة حول النظم الغذائية المقررة في أديس أبابا.

وأكد أن هذا التحول يُعد من أولويات الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالشراكة القائمة مع برنامج الأغذية العالمي وعدد من الشركاء الدوليين.

وفي مداخلتها، عبّرت ممثلة الاتحاد الأوروبي، ابلاسيل أغنيس، عن دعم الاتحاد لهذا الحوار، مشيرة إلى أن النظم الغذائية تخضع لضغوط ديمغرافية وصحية حادة أدت إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية.

وأشاد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، عاليون اديونغ، بالتزام الحكومة الموريتانية بوضع التحول الغذائي في صلب أولويات التنمية، مثنيًا على جهود وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في هذا المجال.