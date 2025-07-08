قال رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في موريتانيا، الشيخ أحمد الزحاف، إن سجون العاصمة نواكشوط ما زالت تعاني من نقائص في مجالات الرعاية الصحية والنفسية والنظافة، رغم جهود الدولة لتحسين أوضاع السجناء.

وأوضح الزحاف، في تصريح أدلى به الثلاثاء عقب زيارة تفقدية للسجن المدني في دار النعيم وسجن النساء بعرفات، أن النقاط الصحية في السجنين تفتقر إلى الأطباء المختصين، وتعتمد على طبيب عام واحد فقط لتغطية جميع الحالات، إضافة إلى غياب الدعم النفسي، رغم وجود نزلاء يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية.

وأشار إلى أن وسائل الإخلاء الطبي “غير كافية”، حيث لا توجد سوى سيارة إسعاف واحدة مخصصة للسجنين، ما يعقّد التعامل مع الحالات الطارئة.

وبخصوص سجن دار النعيم، أكد الزحاف أن الاكتظاظ فيه تراجع نسبيًا بعد افتتاح سجن الرياض، إلا أن مستوى النظافة لا يزال متدنّيًا، وقد تسبب ذلك في انتشار أمراض جلدية مثل الحساسية.

ورغم هذه التحديات، وصف رئيس الآلية الوضع العام في السجنين بأنه “مرضٍ في جوانب معينة”، مشيدًا ببرامج التأهيل والتكوين المهني التي تراعي طبيعة الجرائم واحتياجات النزلاء، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة إدماجهم في المجتمع.

وأضاف أن الزيارة تندرج ضمن المهام الدورية التي تنفذها الآلية لمتابعة أوضاع المحرومين من الحرية، والاستماع إلى إفادات السجناء حول ظروف احتجازهم والمشاكل التي يواجهونها.