أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بسقوط كميات من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية، على ست ولايات موريتانية، جاءت على النحو التالي:

* الحوض الشرقي:

– جكني:

أقليك أهل أمحمد 80 ملم

أقليك أهل التار 80 ملم

أعوينات أزبل 75 ملم

قصار أهل أحميده 50 ملم

أقليك أهل أمبيريك أمحمد 35 ملم

أقليك أهل مودي باب 30 ملم

توكه (1) 01 ملم

– باسكنو:

حاسي لبيظ 69 ملم

باسكنو 66 ملم

ربينة أهل هنون 56 ملم

سردوبه 55 ملم

بيكلينكاله 40 ملم

أغور 40 ملم

تن واكوتيم 33 ملم

فصاله 29 ملم

حاسي أهل شنان 19 ملم

لكنيبه 15 ملم

صونداج أهل هنون 08 ملم

– أمرج:

أم أعشيش 53 ملم

الملس 50 ملم

المزوزيه 45 ملم

المبدوعه (2) 43 ملم

أشبار 41 ملم

الزرك 40 ملم

أركيبه 40 ملم

النجامه 36 ملم

لحنيكات 35 ملم

أمرج 35 ملم

جكني (1) 30 ملم

الفيله 30 ملم

المبدوعه (1) 25 ملم

دار العافيه الشرفه 15 ملم

عدل بكرو:

أعوج جنبو 140 ملم

أجلاك 65 ملم

كوبيه 60 ملم

راس الفيل 50 ملم

أمزيميد 36 ملم

المصكول لخظر 35 ملم

آسكره 32 ملم

أبري الدلاح 30 ملم

السيفان 30 ملم

عدل بكرو 20 ملم

أمبارات الرمه 19 ملم

بدر السلام 19 ملم

– النعمه:

كنار 50 ملم

شعبة أولاد الفاقي 45 ملم

حاسي أتيله 27 ملم

بير أهل سيدي بيه 07 ملم

المطار 05 ملم

– تمبدغه:

زمزم 40 ملم

أم أسبوعه 21 ملم

ديده قلي 14 ملم

بوصطيله 14 ملم

تمبدغه 11 ,5 ملم

عماره 10 ملم

شرم الشيخ 08 ملم

حاسي باب 06 ملم

حاسي المختاري 02 ملم

* الحوض الغربي:

– كوبني:

حاسي أهل أحمد بشنه 102 ملم

المالح 101 ملم

تيمزين 98 ملم

بوطلحايه 95 ملم

ترمسه 50 ملم

أتويمرات 46 ملم

أتريدات 40 ملم

دجاورا 17 ملم

قصار السلام 15 ملم

الرزام 11 ملم

– لعيون:

التاطرارت 45 ملم

الدويراره 45 ملم

لعيون 15 ملم

عين أبهاه 15 ملم

بدر 13 ملم

– الطينطان:

البشري 50 ملم

عين فربه 28 ملم

صونداج 25 ملم

بغداد (2) 25 ملم

الطينطان 24 ملم

آمريشه 20 ملم

الدفعه 20 ملم

الرياض 20 ملم

باكوينيت 15 ملم

ليبه 15 ملم

بوسريويل 12 ملم

لنوار 10 ملم

– تامشكط:

لكراير 40 ملم

أم المحار 34 ملم

كيعت التيدومه 30 ملم

آكناتير 30 ملم

– أطويل:

بغداد 71 ملم

مسيل كرفافه 53 ملم

كتول 43 ملم

أطويل 09 ملم

البيظ 03 ملم

* لعصابه:

كيفه:

أم العكريش ول بيلول 47 ملم

أم أشكاك 43 ملم

كوردجل 40 ملم

كفافه كرجمه 35 ملم

أجار 35 ملم

كيفه 22 ملم

بوملانه 15 ملم

ميساح 15 ملم

تشيليت أهل لمير 15 ملم

أفام لخذيرات 13 ملم

العنكار 11 ملم

كفافه إفلان 08 ملم

أكني أهل نوح 04 ملم

– باركيول:

كدان 70 ملم

الغبره 35 ملم

باركيول 30 ملم

فرع لينه 30 ملم

أتقير 26 ملم

فرع لينه (2) 25 ملم

السنهوري 22 ملم

باركيول لخظر 22 ملم

ول أميليد طالب 15 ملم

الرك 13 ملم

– كرو:

أنتاكات 50 ملم

بلهراتك 30 ملم

كرو 12 ملم

– كنكوصه:

كنكوصه 102 ملم

حيكامه 100 ملم

أهل أنبص 95 ملم

أهل باريك 90 ملم

ساني 85 ملم

أهل بكه 81 ملم

دفيعه أهل سيدي 80 ملم

أدفيعه أهل العيل 80 ملم

خيرن 80 ملم

أهل الجيلاني 75 ملم

أم لبلاد 70 ملم

عرير 70 ملم

ليغاثه 70 ملم

أولاد حمه 62 ملم

أدن لفرص 60 ملم

طفره آكريديد 56 ملم

أم لخشب 55 ملم

كرلا بيري 55 ملم

كفؤه بودر 50 ملم

مودي مالا 47 ملم

أبلاجميل 45 ملم

آكمامين الغربيه 40 ملم

أدفيعه أبراهيم العبد 40 ملم

هامد 40 ملم

أدي إفلان 32 ملم

لهميكيه 25 ملم

بظلل 20 ملم

آكمامين الشرقيه 20 ملم

ورينكل أهل معلوم 12 ملم

– كوركول:

أمبود:

أوش كش 85 ملم

دجيبابه 85 ملم

ول بقرو 75 ملم

أدي الغربان 75 ملم

أنعيمه 70 ملم

آوشيكش 70 ملم

بديزكن 70 ملم

أولاد علا 70 ملم

بتك أهل اليماني 70 ملم

النحل 70 ملم

بتك أهل عالي 65 ملم

أنبيديعات 55 ملم

أولاد الحاج 53 ملم

أنوال بوكادوم 50 ملم

الفدره 50 ملم

أهل عمار ول أعلي 50 ملم

لوريمه 50 ملم

خظاره (1) 46 ملم

فرع لادم 45 ملم

أهل الحر 40 ملم

لحرش 40 ملم

سد فم لكليته 40 ملم

ناموس 40 ملم

أدباي البطحه 35 ملم

خظارت لحسي 34 ملم

أهل منكوس 30 ملم

الخلوه 30 ملم

راص أش كش 27 ملم

لمسيكم 27 ملم

الدقه 26 ملم

الركنه 25 ملم

لمويبرات 25 ملم

كراع أجمل 25 ملم

جداها 25 ملم

تنترامه 20 ملم

كوب أهل جعفر 16 ملم

دجادجبني 15 ملم

دجادجبني كانديكا 15 ملم

أمبود 12 ملم

أنيامه 10 ملم

– مونكل:

مكطع لعريش 41 ملم

آزكيلم 40 ملم

تزكره 38 ملم

مونكل 20 ملم

بوكل 17 ملم

التجمع أفدجار 15 ملم

بوذروه 15 ملم

لحنيكات 12 ملم

أميت لبير 10 ملم

أميت أتويميرت 09 ملم

– مقامه:

دولل 85 ملم

تولل 67 ملم

والي 65 ملم

نيرول 65 ملم

سانيى 61 ملم

أتويجيله 60 ملم

بيلكه 56 ملم

لبودو 55 ملم

كريات 50 ملم

كمبو 50 ملم

مقامه 47 ملم

تاكه 45 ملم

دجنكاره 35 ملم

– لكصيبه:

أجريكايه 60 ملم

لكصيبه 30 ملم

أرويبينه (2) 26 ملم

ول الرامي 12 ملم

ودج بوصيابه 07 ملم

كريجمه 04 ملم

– كيهيدي:

تفوندى سيفى 52 ملم

كارلي 49 ملم

دندي 35 ملم

كيهيدي 14 ملم

* لبراكنه:

– أمبان:

لبغدد 30 ملم

فوندى 20 ملم

لمبيديع 05 ملم

أدباي الحجاج 04 ملم

أمبان 02 ملم

وين دينك 02 ملم

باكودين 01 ملم

– كيدي ماغه:

– غابو:

لبغدد 150 ملم

كليله 80 ملم

الحره 73 ملم

الجديده 70 ملم

أمباله المركز 70 ملم

بوتنده 70 ملم

بعته 65 ملم

دجاكيلي 56 ملم

صوفي 52 ملم

أشليخه 51 ملم

أهل عيسى باب 50 ملم

باي دجام 50 ملم

كالي كورو 50 ملم

الكتان 50 ملم

سلوقو 48 ملم

واعرت أهل لفظيل 46 ملم

مدن لغلال 46 ملم

مدن بوبو 45 ملم

تابلنكه 45 ملم

كمب أنضو 45 ملم

آماكه أهل المختار 43 ملم

أزنيكي غفلان 43 ملم

غابو 43 ملم

سابو سيرى 43 ملم

واد النعاج 42 ملم

الإسلام 40 ملم

ول رامي بديزكن 40 ملم

بغداد 39 ملم

تزكره 37 ملم

كدجول (1) 35 ملم

حاسي النحل 35 ملم

كوري 30 ملم

برودي 25 ملم

واعرت إبيلن 25 ملم

دجيكوني 21 ملم

الملكه 21 ملم

– ول ينج:

صيدو أهل سيدي 70 ملم

لمقيشم 60 ملم

ول ينج 53 ملم

لبحير 51 ملم

العدله 45 ملم

بودجبايه 44 ملم

جدو ول خي 44 ملم

كرفافه 43 ملم

أدي أجريد 40 ملم

لحرج المركز 40 ملم

أدبلكي 40 ملم

أندوملي أناكي 39 ملم

ول جدو 38 ملم

لعوينات 37 ملم

الشلخه الدخنه 37 ملم

لبير أهل عمار 36 ملم

النبيه 35 ملم

لعبلي 32 ملم

متعيلك المدن 30 ملم

آكوانيت 30 ملم

لحسي لحمر 28 ملم

لحرج دجام دجام 25 ملم

متعيلك أدباي 20 ملم

كورل دجالا 20 ملم

لكليبيه 20 ملم

دقفك أبن وهيب 20 ملم

بنعمان 16 ملم

ويد أمور 15 ملم

سابوره 15 ملم

حاسي البكره الواد 15 ملم

أبير إفرى 15 ملم

إكني البرد 10 ملم

ومبو:

أهل عالي الجديده 65 ملم

ومبو 61 ملم

دجاليبه 59 ملم

أجار أهل عالي 56 ملم

حاسي لبيظ 55 ملم

أهل الحسن 50 ملم

دجيكي العزبه 50 ملم

ورامي تادريصه 42 ملم

أنخيله (1) 40 ملم

صاني دجيري 40 ملم

الطبال (1) 40 ملم

اجار صونيكي 35 ملم

تاقوتلا 35 ملم

أهل أبريك 30 ملم

عـــــر 28 ملم

دجيكي أعمر نوح 26 ملم

آكوينيت 10 ملم

الطبال (3) 09 ملم

– سيليبابي:

أمبيقيره تنبو 30 ملم

سيليبابي 26 ملم.