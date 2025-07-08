توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشطن، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شملت عدة رؤساء أفريقيين.

ويستضيف ترامب في ولايته الثانية في الفترة ما بين 9 و11 يوليو، قمة لقادة أفريقيا، يشارك فيها رؤساء دول من غرب ووسط أفريقيا.

ومن بين الدول المدعوة الغابون، وغينيا بيساو، وليبيريا، وموريتانيا، والسنغال.

وتأتي دعوة ترامب في وقت قلصت فيه أمريكا مساعداتها في أفريقيا ضمن سياسة تهدف لخفض ما تعتبره “إنفاقا غير فعال”، مؤكدة بذلك تركيزها على التجارة والاستثمار وتحقيق الازدهار المتبادل.