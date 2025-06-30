عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن قلقه من ما وصفه “ببطء التقدم في مسار التنمية المستدامة في الدول النامية”، مؤكدا أن المنظومة المالية الدولية، بصيغتها الراهنة، عاجزة عن تلبية احتياجات هذه الدول المتزايدة.

جاء ذلك في كلمةله اليوم الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد في مدينة إشبيلية بالمملكة الإسبانية، برعاية الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين.

واستعرض ولد الغزواني التجربة الموريتانية في تعزيز تعبئة الموارد الذاتية، ورقمنة الاقتصاد، وترقية القطاع الخاص، وتحسين الحكامة الضريبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التمويلات الخارجية لتغطية الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الدول النامية.

وأشار إلى أن نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال دون السقف المتفق عليه دوليًا (0.7% من الناتج الداخلي الخام العالمي)، فضلًا عن عبء المديونية الذي يقيد جهود التنمية ويحول دون توجيه الموارد نحو التعليم والصحة وبقية الخدمات الأساسية.

ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب رؤساء مؤسسات مالية دولية، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخيري، والقطاع الخاص، في مجالات الطاقة والغذاء والتقنيات الرقمية.

ويشهد المؤتمر جلسات رفيعة المستوى تجمع قادة وصناع قرار وخبراء دوليين، لمناقشة إصلاح بنية النظام المالي العالمي، وتعزيز التضامن الدولي والشراكات متعددة الأطراف، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة.