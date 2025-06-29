أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها تتوقع هل أمطار وصفتها ب”المعتبرة” يوم 2 من شهر يوليو المقبل على الحوضين والعصابة وجنوب تكانت ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغه.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أنه من المتوقع حدوث تساقطات مطرية خفيفةعلى أقصى جنوب الحوض الشرقي، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

في حين ستشهد درجات الحرارةارتفاعًا ملحوظًا على شمال ووسط البلاد، بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على داخلت نواذيبو ولبراكنة وتكانت والحوضين.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط: ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة غربية إلى جنوبية غربية مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.