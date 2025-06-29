تبدأ بعثة تجارية بريطانية زيارة إلى موريتانيا في الفترة مابين 30 يونيو و1 يوليو 2025، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة البريطانية فى نواكشوط، تأتي هذه الزيارة بمبادرة من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية (DBT)، وبالتعاون مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، وشركة DMA Invest، وبدعم من السفارة.

ويضم الوفد نحو عشر شركات بريطانية تنشط في قطاعات مختلفة، حيث يلتقي ممثلوها بعدد من الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين الموريتانيين، من ضمنهم الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل، إضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

وأضاف البيان أن هذه البعثة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال بناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة، واستكشاف آفاق التعاون في بيئة الأعمال الوطنية، خاصة في ظل ما تتيحه السوق الموريتانية من فرص واعدة ونمو متسارع.

وتندرج هذه الزيارة في سياق استمرارية الانفتاح بين البلدين، بعد مشاركة وفد موريتاني رسمي، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، في منتدى المملكة المتحدة – إفريقيا الفرانكفونية الغربية والوسطى الذي نُظم في لندن ديسمبر الماضي.

ويحظى تنظيم هذه الزيارة بدعم من شركاء بارزين مثل شركة BP، وAura Energy، والبنك الموريتاني للتجارة والصناعة، ما يعكس الاهتمام المتزايد من الجانب البريطاني بتعميق وجوده الاقتصادي في موريتانيا.

وتشكل هذه البعثة فرصة لتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولبحث آليات دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الحضور البريطاني في غرب إفريقيا.