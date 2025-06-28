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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الفلم الموريتاني “شاي أسود” يفوز بإحدى جوائز مهرجان خربيكة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

 

فاز الفلم الموريتاني “شاي أسود”  للمخرج  عبد الرحمن سيساغو، بجائزة السيناريو في الدورة الـ25 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبگه، ثاني أقدم مهرجان للسينما الإفريقية بعد فيسباكو…

ويناقش الفيلم موضوع العلاقةَ بين الصين وإفريقيا من خلال قصة تجمع  فتاة إيفوارية حالمة بحياة أفضل، ورئيسها في العمل وانغ كاي بائع الشاي الصيني، ذي التجربة الطويلة في إفريقيا..

صُوِّر الفيلم في تايوان  وساحل العاج و الرأس الأخضر، وعُرِض للمرة الأولى يوم 21 فبراير 2024 في الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

 

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