أطلقت مفوضية الأمن الغذائي، من مقاطعة أوجفت بولاية آدرار، برنامج “المخازن القروية للأمن الغذائي (بنوك الحبوب)، الهادف إلى دعم الأسر الأكثر هشاشة في الولايات الشمالية.

وحسب ما أعلن عنه فإن هذا البرنامج، يأتي ضمن الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية 2025.

ويشمل هذا البرنامج فتح 569 بنكًا للحبوب، وتزويدها بكمية إجمالية تبلغ 2845 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، في جميع البلديات والتجمعات القروية في ولايات آدرار، وداخلت نواذيبو، وتگانت، وتيرس الزمور، وإينشيري.

وقالت مفوضية الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، إن هذه العملية تعد جزءً من حزمة التدخلات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتعزيز صمود الفئات الهشة خلال فترة الشح قبل موسم الحصاد.

وأشارت إلى أن إطلاق بنوك الحبوب في الولايات الشمالية يمثل باكورة تنفيذ الخطة المسندة للمفوضية، والتي ستتواصل في باقي ولايات موريتانيا، داعية المستفيدين ولجان التسيير إلى ترشيد إدارة البرامج لتحقيق أهدافه والحفاظ على استمراريته.