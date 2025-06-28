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موري آلو

Mauritel

تفاهم موريتاني تركي لتعزير التعاون في مجال الطيران المدني

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

وقعت الوكالة الوطنية للطيران المدني، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للطيران المدني التركي، لتعزيز التعاون الفني في مختلف مجالات الطيران المدني بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الاتصال العالمي للنقل 2025، المنعقد في مدينة إسطنبول، بمشاركة معالي وزير التجهيز والنقل السيد اعل ولد الفيرك.

وقد وقّع المذكرة عن الجانب الموريتاني المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، انكيدا عبد الله عباس، وعن الجانب التركي المدير العام للطيران المدني، كمال يوكنس.

وتنص بنود المذكرة على دعم الجانب التركي لقدرات الطيران المدني الموريتاني، وذلك من خلال توفير برامج للتكوين، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار السعي لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وتركيا.

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موري نت
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