أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، صباح اليوم السبت، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار، على مناطق من ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، وكوركل، وكيدي ماغا، وذلك على النحو التالي:

حوض الشرقي:

دجيكني:

أفيرني ………………………………. 45 ملم

جمانيه……………………………….. 20 ملم

منت أحميديت…………………….15 ملم

دجيكني ……………………………..05 ملم

عدل بكرو:

راس الفيل………………………….15 ملم

أمبري دلاح………………………….10 ملم

أمزيميد…………………………….. 08 ملم

مصكول لخظر ………………….03 ملم

أمرج

أمرج………………………………….03 ملم

تمبدغه:

بوصطيله………………………..07 ملم

لخريزه …………………………..02 ملم

النعمه:

أما أفنادش………………………….15 ملم

بير أسيدي بيه……………………..10 ملم

شعبت أولاد الفاقي………….. 02 ملم

الحوض الغربي:

أطويل:

أنايليات……………………………………40 ملم

بغداد ……………………………………..35 ملم

مسيل كرفافه…………………………35 ملم

لبيديع…………………………………….29 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد……..15 ملم

البيظ ……………………………………11 ملم

أمبريمه………………………………. 07 ملم

أطويل……………………………….. 04 ملم

الطينطان:

كلب الخير…………………………. 10 ملم

أمريشه……………………………… 05 ملم

لعصابه:

كنكوصه:

الخلوه……………………………….. 40 ملم

أهل جيلاني……………………….. 37 ملم

أهل بكه …………………………… 35 ملم

أدي الطلابه ………………………35 ملم

أهل باريك…………………………..35 ملم

ليغاثه ………………………………..35 ملم

تلاميد…………………………………30 ملم

أولاد حمه …………………………26 ملم

أذن لفرص……………………….. 26 ملم

كنكوصه ……………………………25 ملم

ورينكل أهل معلوم…………….25 ملم

كارلا كيري……………… ………….25 ملم

هامد………………………………….22 ملم

أهل عيمر………………………….. 20 ملم

أهل سيدأحمد ……………………20 ملم

أكمامين…………………………….. 20 ملم

أكمامين الغربيه ………………..20 ملم

أهل مودي ملل………………… 20 ملم

أعوينه البيظ………………………15 ملم

أدي إفلان ………………………….14 ملم

أهل أنبص………………………… 14 ملم

حيكامه………………………………..13 ملم

طفره أكريديد…………………….11 ملم

طفره بودل………………………..10 ملم

أشكاطه…………………………….08 ملم

بلاجميل…………………………….05 ملم

تناها………………………………….1,5 ملم

كوركل:

مقامه:

كمبو………………………………..80 ملم

صانيى……………………………55 ملم

نيرول……………………………..50 ملم

والي …………………………….30 ملم

سانتيان…………………………30 ملم

تولل …………………………….25 ملم

بيلكه …………………………….18 ملم

مقامه…………………………..15 ملم

دار البيظ……………………….13 ملم

ضو………………………………10 ملم

دجنكارا…………………………10 ملم

أمبود:

دجيبابه…………………………25 ملم

دجادجبني كانديكا………….24 ملم

ألمان…………………ز…………20 ملم

أنعيمه…………………………..20 ملم

بتك أهل عالي………………15 ملم

بتك أهل يماني ……………10 ملم

جدها…………………………… 10 ملم

أهل أعمر ول أعلي………10 ملم

كيهيدي:

سيفى……………………………………20 ملم

توفندى سيفى………………………10 ملم

كيدي ماغه:

غابو:

دجاكيلي……………………………..120 ملم

غابو …………………………………. 114 ملم

المسلم 2 …………………………102 ملم

سلو …………………………………100 ملم

بعته ………………………………..75 ملم

جديكوني ………………………..75 ملم

دجيكنتورو ………………………75 ملم

كوري………………………………..63 ملم

الإسلام……………………………50 ملم

أكميمو……………………………46 ملم

مدن لغلال ……………………..42 ملم

واعرت إبيلن……………………35 ملم

كدجول 1 ………………………35 ملم

الجديده………………………….35 ملم

واعرت أهل لفظيل……….34 ملم

كمب أنضو……………………30 ملم

واد انعاج………………………30 ملم

أزنيكي العربي………………27 ملم

الشيه 1…………………………25 ملم

بغداد أهل أعليات…………23 ملم

أمباله المركز…………………23 ملم

سلوقو………………………….20 ملم

مدن بوبو……………………..15 ملم

صوفي………………………..15 ملم

بولحي زمال………………..12 ملم

الكتان…………………………10 ملم

لبغدد………………………..06 ملم

كنكو …………………………04 ملم

ول ينج بنعمان…………..50 ملم

الشلخه الدخنه……………….43 ملم

كرفافه…………………………..42 ملم

سابوره…………………………42 ملم

لبحيره………………………….42 ملم

النبيه……………………………40 ملم

دقفك بنو وهيب………………..40 ملم

متعيلك المدن…………………..40 ملم

أذن لفرس ……………………….39 ملم

متعيلك أدباي………………….37 ملم

ول ينج…………………………….35 ملم

أحسي لحمر…………………….35 ملم

كاري نورو……………………….30 ملم

دبلكي……………………………30 ملم

أبير أهل عمار………………….26 ملم

لحرج المركز…………………….25 ملم

لحرج دجام دجام ………………25 ملم

بوعنز…………………………………..25 ملم

العدله…………………………….25 ملم

أبير إفرى………………………….25 ملم

راس الفيل …………………………20 ملم

أكني البرد…………………………..16 ملم

تكتاكه المركز……………………….15 ملم

تكتاكه صمب أنكومه……………15 ملم

حاسي البكر الواد…………………15 ملم

ومبو تاقوتلا…………………………93 ملم

دجيكي أعمر نوح………………….54 ملم

دجاريبه………………………………….50 ملم

عـــر………………………………………..50 ملم

سانيى دجيري…………………………40 ملم

أكوينيت………………………………….38 ملم

أجار أهل عالي………………………..35 ملم

أجار سونكي…………………………….30 ملم

ول رامي تادريصه……………………20 ملم

أهل عالي الجديده……………………20 ملم

أهل باريك 06 ملم

سيليبابي:

أهل سيدي ول أمبارك …………..52 ملم

دجالا …………………………………….45 ملم

أرتمو ………………………………………40 ملم

تاشوط……………………………………..38 ملم

واعرت أهل لكحل……………………..36 ملم

كلينكمو………………………………………34 ملم

أهل صمب…………………………………31 ملم

حاسي شكار………………………………30 ملم

حمدلله……………………………………..30 ملم

حاسي لعطش…………………………..30 ملم

أزريكات……………………………………….26 ملم

أنبيقيره تنبو…………………………………25 ملم

تينل دجبايه……………………………………23 ملم

دانكرمو………………………………………….22 ملم

أهل سالم ……………………………………..20 ملم

ول بني سونيكي……………………………..19 ملم

أهل يربه………………………………………….16 ملم

ول بني أدباي ……………………………..15 ملم

سيليبابي………………………..13 ملم