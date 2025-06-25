نفت شركة شل، الأربعاء، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن دخولها في محادثات أولية للاستحواذ على منافستها البريطانية BP، مؤكدة أن الأمر “مجرد تكهنات سوقية”.

وقال متحدث باسم شل: “لا توجد أي محادثات جارية”، وذلك في رد على تقرير أفاد بأن BP تدرس محاولة استحواذ محتملة بعناية.

وقفزت أسهم BP المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 10% بعد التقرير، مسجلة 32.94 دولاراً للسهم، قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها وتتداول مرتفعة بنسبة 1.2% بحلول الساعة 12:44 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تواجه فيه BP ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع أدائها في السنوات الأخيرة، وتدخل صندوق التحوط “إليوت مانجمنت”، إضافة إلى فتور استقبال الأسواق لخطة التحول الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس التنفيذي موراي أوكينكلوس في فبراير، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين العوائد.

وتشغل BP عدداً من أصول الطاقة الكبرى حول العالم، من بينها حقل الغاز البحري “آحميم الكبير” المشترك بين موريتانيا والسنغال، والذي دخل حيز الإنتاج هذا العام بعد عدة تأجيلات.

ويعد المشروع أحد أكبر استثمارات الطاقة في غرب إفريقيا، ويُتوقع أن ينتج نحو 2.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في مرحلته الأولى، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في مراحل لاحقة. وتشغل BP الحقل بالشراكة مع “كوزموس إنرجي”، وتملك فيه حصة الأغلبية.