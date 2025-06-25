صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت مسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا، تُكلف بإدارة وتشغيل المطارات المدنية في البلاد.

وقالت الحكومة، إن المؤسسة الجديدة تهدف إلى ضمان استمرار الخدمة العمومية في قطاع الطيران المدني بعد انتهاء عقد تسيير شركة مطارات موريتانيا في 14 ديسمبر 2024.

وأضافت في بيانها، أن المكتب سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات والمنشآت والبنية التحتية والخدمات في المطارات المدنية، باستثناء المطارات العسكرية والمطارات التي تُدار عبر امتياز أو تفويض من الدولة إلى هيئات عمومية أو خاصة.

ولفتت إلى أن مهام المكتب لن تشمل وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا)، التي تحتفظ باختصاصاتها.