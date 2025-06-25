قال وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني، اليوم الأربعاء إن الحكومة الموريتانية تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للتصنيع في أفق 2030 تعتمد على تثمين المقدرات الوطنية وتشجيع الصناعات التحويلية.

وأضاف تيجاني أنه “تمت المصادقة مؤخرا على قانون النشاط الصناعي، والشروع في إقامة منطقة صناعية جديدة مجهزة بكافة البنى التحتية والخدمات اللازمة”.

جاء ذلك خلال بدء فعاليات اليوم الموريتاني المغربي المنظم في نواكشوط تحت عنوان: “تعزيز الشراكة بين الصناعات المعدنية والميكانيكية والتعدينية من أجل تنمية مستدامة بين البلدين الشقيقين”.



ويأتي هذا اليوم في إطار مبادرة من اتحادية الصناعة والمعادن والطاقة في موريتانيا والجامعة المغربية للصناعة والصناعات المعدنية والكهروميكانيكية.

ودعا الوزير الموريتاني إلى “جعل هذا اليوم فرصة لوضع أسس دائمة للتشاور والتعاون، خدمة لأهداف التنمية وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين موريتانيا والمغرب”.

واعتبر أن هذه “المبادرة تستحق التشجيع، معربًا عن أمله في أن تشكل بداية لمسار من التعاون المثمر في القطاعات الحيوية”.