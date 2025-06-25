وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 115 مليون دولار لصالح السنغال، يهدف إلى دعم الإصلاحات الميزانية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتوسيع قاعدة الإيرادات الداخلية، ضمن برنامج “SENFINTRAC” الذي يتماشى مع رؤية 2050 للحكومة الجديدة.

وقالت المؤسسة في بيان إن التمويل، الذي يُقدَّم عبر الجمعية الدولية للتنمية (IDA)، سيدعم برنامج “SEN-FISCALE”، الذي يركز على تعزيز الشفافية في تحصيل الموارد العامة وإنفاقها، ورفع كفاءة النظام المالي الحكومي، بما يعزز النمو الشامل ويزيد قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.

ويتوزع التمويل على 105 ملايين دولار مرتبطة بتحقيق نتائج محددة، إلى جانب 10 ملايين دولار مخصصة للمساعدة الفنية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة التغيير، وبناء القدرات المؤسسية.

وقالت كييكو ميو، مديرة عمليات البنك الدولي في السنغال، إن المبادرة “تعكس التزام الحكومة بتحسين الشفافية المالية وتعزيز الاستدامة في إدارة الدين العام”.

ويستهدف البرنامج تطوير نظام مالي رقمي حديث، وزيادة الاعتماد على الأدوات الإلكترونية في الصفقات العمومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة الدين العام. كما سيدعم إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، تشمل تطبيق الفوترة الإلكترونية لمكلفي ضريبة القيمة المضافة، واعتماد مقاربات قائمة على الأداء في المعاملات الجمركية.