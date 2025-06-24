حصل البنك الموريتاني للاستثمار اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، من بنك شيلتر أفريك للتنمية، على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، بهدف “تمويل مشاريع الإسكان الميسر”، في موريتانيا.

ويسهم القرض في “خلق حوالي 5000 فرصة عمل، ويستفيد منه 12400 شخص، كما سيمكن 2000 أسرة من الحصول على سكن عبر البناء الذاتي أو الشراء المباشر”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.

ويشمل القرض كذلك “التمويل المشترك لبناء 1000 وحدة سكنية في مدينة ازويرات، وتجهيز 1000 قطعة أرض في بلدية تفرغ زينه، لصالح المغتربين الموريتانيين والمقيمين”.

ووقعت الاتفاقية بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشه، والأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أحمد سالم بوخريص.

وقال المدير العام لبنك شيلتر أفريك للتنمية، ثيرنو حبيب هان، إن هذه الشراكة بين البنكين ستتيح “تقديم مساكن ميسرة ولائقة للأسر محدودة الدخل، مما يسد جزءا من العجز السكني البالغ 50000 وحدة سكن في ظل نمو حضري بنسبة 4%”.

وأضاف أنهما “يتشاركان رؤية موحدة لتعزيز فرص الحصول على سكن لائق للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل في موريتانيا”.